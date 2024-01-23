Журавлева Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Ефим ----
Мать: Журавлева Василиса ----
Рождение ребёнка
13.06.1900
Дочь: Боровинских Таисия Гавриловна
Отец ребёнка: Боровинских Гаврила ----
Рождение ребёнка
25.03.1922
Дочь: Боровинских Александра Федоровна
Отец ребёнка: Боровинских Федор ----
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровинских Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Боровинских Гаврила ----
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровинских Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Боровинских Гаврила ----
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно