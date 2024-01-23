Журавлева Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Ефим ----

Мать: Журавлева Василиса ----

Рождение ребёнка
13.06.1900

Дочь: Боровинских Таисия Гавриловна

Отец ребёнка: Боровинских Гаврила ----

Рождение ребёнка
25.03.1922

Дочь: Боровинских Александра Федоровна

Отец ребёнка: Боровинских Федор ----

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровинских Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Боровинских Гаврила ----

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровинских Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Боровинских Гаврила ----

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровинских Гаврила ----

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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