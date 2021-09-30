(Бушмина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти30.09.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Бушмин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.09.2021