Журилова (Герасимова) Матрона Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Герасимов Василий Егорович
Мать: Дарья Власова
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Агриппина Андреева
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Мария (2)
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Александра (2)
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Сын: Журилов Александр Андреев
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Сын: Журилов Иван Андреев
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Агриппина Андреева
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Ольга (2)
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов