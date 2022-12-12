Журилова (Герасимова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журилова (Герасимова) Матрона Васильева

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Место рождения

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Герасимов Василий Егорович

Мать: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Журилов Даниил Андреев

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Агриппина Андреева

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.06.1880

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.03.1882

Дочь: Мария (2)

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Журилов Николай Андреев

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.04.1886

Дочь: Александра (2)

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.07.1887

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.08.1888

Сын: Журилов Александр Андреев

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.03.1890

Сын: Журилов Иван Андреев

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.06.1891

Дочь: Агриппина Андреева

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.04.1895

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.06.1896

Дочь: Ольга (2)

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Журилов Андрей Иванов

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журилов Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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