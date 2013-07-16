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Дятлов Анатолий Александрович

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Место рождения

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай

Дата рождения

24.11.1954

Дата смерти

16.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1954

Отец: Дятлов Александр Антонович

Мать: Дятлова Елизавета Фёдоровна

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Бракосочетание
?.09.1975

Жена: Дятлова Ирина Александровна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.03.1978

Дочь: Ян Елизавета Анатольевна

Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна

г.Гори Грузинская ССР
Рождение ребёнка
23.06.1980

Дочь: Стрельцова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна

Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.?

Дочь: Усова Жанна Анатольевна

Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
15.06.?

Дочь: Дятлова Александра Анатольевна

Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна

Смерть
16.07.2013
Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
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