Дятлов Анатолий Александрович
Место рожденияАинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Дата рождения24.11.1954
Дата смерти16.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1954
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Бракосочетание
?.09.1975
Рождение ребёнка
15.03.1978
Дочь: Ян Елизавета Анатольевна
Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна
г.Гори Грузинская ССР
Рождение ребёнка
23.06.1980
Дочь: Стрельцова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
23.03.?
Дочь: Усова Жанна Анатольевна
Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
15.06.?
Дочь: Дятлова Александра Анатольевна
Мать ребёнка: Дятлова Ирина Александровна
Смерть
16.07.2013