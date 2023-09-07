Иваненко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Иваненко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко Николай
Отец ребёнка: Иваненко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко Василий Александрович
Отец ребёнка: Иваненко Александр
Смерть
Неизвестно