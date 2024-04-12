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Бастрыкина Ульяна Степановна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Степан Иванович

Мать: Анна Аверьяновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бастрыкин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бастрыкин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ерохин Ерофей Филиппович

Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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