Бастрыкина Ульяна Степановна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Степан Иванович
Мать: Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Матрена Филипповна
Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бастрыкин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бастрыкин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно