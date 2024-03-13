Лёва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Львович
Мать ребёнка: Гапеева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Львович
Мать ребёнка: Гапеева Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Дочь: (Гапеева) Нина Львововна
Мать ребёнка: Гапеева Татьяна Тимофеевна
Смерть
До 1970