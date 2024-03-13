Лёва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Львович

Мать ребёнка: Гапеева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Львович

Мать ребёнка: Гапеева Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапеева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: (Гапеева) Нина Львововна

Мать ребёнка: Гапеева Татьяна Тимофеевна

Смерть
До 1970

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