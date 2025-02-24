Агафонов Александр Николаевич 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Монастырское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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