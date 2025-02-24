Агафонов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2008
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Монастырское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)