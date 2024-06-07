Анастасия Алексеева
Место рожденияБрюхатово
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Брюхатово
из записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Федотова
Отец ребёнка: Федот Назаров
Упоминание
Неизвестно
РС 1816 лист 095
Бракосочетание
19.05.1807
Муж: Федот Назаров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никишатов Алексей Федотов
Отец ребёнка: Федот Назаров
Мордвиново
Рождение ребёнка
06.01.1826
Отец ребёнка: Федот Назаров
Мордвиново
Рождение ребёнка
01.04.1827
Сын: Родион Федотов
Отец ребёнка: Федот Назаров
Мордвиново
Рождение ребёнка
17.07.1833
Сын: Семён Федотов
Отец ребёнка: Федот Назаров
Мордвиново
Смерть
Неизвестно