Анастасия Алексеева 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Алексеева

Место рождения

Брюхатово

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Брюхатово
из записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Федотова

Отец ребёнка: Федот Назаров

Упоминание
Неизвестно
РС 1816 лист 095
Бракосочетание
19.05.1807

Муж: Федот Назаров

Рождение ребёнка
1809

Сын: Никишатов Алексей Федотов

Отец ребёнка: Федот Назаров

Мордвиново
Рождение ребёнка
06.01.1826

Сын: Никишатов Иван Федотов

Отец ребёнка: Федот Назаров

Мордвиново
Рождение ребёнка
01.04.1827

Сын: Родион Федотов

Отец ребёнка: Федот Назаров

Мордвиново
Рождение ребёнка
17.07.1833

Сын: Семён Федотов

Отец ребёнка: Федот Назаров

Мордвиново
Смерть
Неизвестно

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