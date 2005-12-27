(Волкова) Марина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Волкова) Марина Александрова

(Волкова) Марина Александрова

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

29.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Андрей

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Андрей

Развод
Неизвестно

Муж: Федотов Андрей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close