(Волкова) Марина Александрова
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения29.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федотов Андрей
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Андрей
Развод
Неизвестно
Муж: Федотов Андрей