Пархоменко Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Степан Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.07.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Карпенко
Восприемник
13.03.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Никифор Михайлович Пархоменко
Восприемник
05.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Захар Климентьевич Карпенко
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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