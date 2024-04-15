Пархоменко Степан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.07.1899 ст.
Емельян Карпенко
Восприемник
13.03.1901 ст.
Никифор Михайлович Пархоменко
Восприемник
05.09.1904 ст.
Захар Климентьевич Карпенко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Степановна
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно