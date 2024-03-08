Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2000

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: не указан

Мать: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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