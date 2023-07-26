Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Осипова) Евгения Корниловна
Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1861
Сын: Василий Корнилович
Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1864
Сын: Дмитрий Корнилович
Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1867
Дочь: Дарья Корниловна
Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич
Смерть
Неизвестно