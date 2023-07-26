Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Корнилий Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Осипова) Евгения Корниловна

Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1861

Сын: Василий Корнилович

Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1864

Сын: Дмитрий Корнилович

Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1867

Дочь: Дарья Корниловна

Отец ребёнка: Осипов Корнилий Николаевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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