Целиков Константин Васильев
Место рожденияд. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Василий Прокопьев
Мать: Домна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целикова Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Целиков Николай Константинов
Мать ребёнка: Целикова Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Целикова) Ольга Константинова
Мать ребёнка: Целикова Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1889
Дочь: (Целикова) Вера Константинова
Мать ребёнка: Целикова Клавдия Иванова
Смерть
Неизвестно