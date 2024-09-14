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Целиков Константин Васильев

Место рождения

д. Девницы, с. Фроловское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Василий Прокопьев

Мать: Домна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целикова Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Целиков Николай Константинов

Мать ребёнка: Целикова Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Целикова) Ольга Константинова

Мать ребёнка: Целикова Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
06.08.1889

Дочь: (Целикова) Вера Константинова

Мать ребёнка: Целикова Клавдия Иванова

Смерть
Неизвестно

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