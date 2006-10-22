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Ульянова Вера Яковлева

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Место рождения

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.08.1933

Дата смерти

22.10.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1933

Отец: Ульянов Яков Сергеевич

Мать: Полетова Наталья Петровна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
15.02.1955

Муж: Поляков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1957

Дочь: Полякова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1962

Дочь: Полякова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1969

Дочь: Полякова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Петрович

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
22.10.2006

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