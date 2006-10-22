Ульянова Вера Яковлева
Место рождения
Дата рождения25.08.1933
Дата смерти22.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1933
Отец: Ульянов Яков Сергеевич
Бракосочетание
15.02.1955
Рождение ребёнка
28.06.1957
Дочь: Полякова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1962
Дочь: Полякова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1969
Дочь: Полякова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Петрович
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
22.10.2006