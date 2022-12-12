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Петрова Анна Ильинична

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Умерла в 1918 г в возрасте 35 лет, соответственно, год рождения приблизительно 1883
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Петров Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Петрова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Петров Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.

Дочь: Яковлева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Николаевич

Смерть
1918
Орёл, город Орёл, Орловская область
Умерла от тифа
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