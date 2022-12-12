Петрова Анна Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Умерла в 1918 г в возрасте 35 лет, соответственно, год рождения приблизительно 1883
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Петров Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Петрова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петров Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.
Дочь: Яковлева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918
Умерла от тифа