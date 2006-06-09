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Филимонов Иван Фёдорович

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Место рождения

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia

Дата рождения

08.11.1908

Дата смерти

26.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908

Отец: Филимонов Фёдор Филимонович

Мать: Филимонов Анна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Филимонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.04.1935

Дочь: Шабанова Виталина Ивановна

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1937

Сын: Филимонов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1941

Сын: Филимонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
27.06.1946

Сын: Филимонов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.11.1969
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
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