Филимонов Иван Фёдорович
Место рожденияSyasstroy, Leningrad Oblast Russia
Дата рождения08.11.1908
Дата смерти26.11.1969
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908
Отец: Филимонов Фёдор Филимонович
Мать: Филимонов Анна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
13.01.1933
Сын: Филимонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.04.1935
Дочь: Шабанова Виталина Ивановна
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1937
Сын: Филимонов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1941
Сын: Филимонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
27.06.1946
Сын: Филимонов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Филимонов Анастасия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.11.1969
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia