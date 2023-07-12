Скрыпкина (Кузнецова) Мария Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Скрыпкина Мария Степановна
Отец ребёнка: Скрыпкин Степан Андреевич
Рождение ребёнка
25.04.1939
Дочь: Скрыпкина Нина Степановна
Отец ребёнка: Скрыпкин Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно