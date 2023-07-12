Скрыпкина (Кузнецова) Мария Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрыпкина (Кузнецова) Мария Кузминична

Скрыпкина (Кузнецова) Мария Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Скрыпкина Мария Степановна

Отец ребёнка: Скрыпкин Степан Андреевич

Рождение ребёнка
25.04.1939

Дочь: Скрыпкина Нина Степановна

Отец ребёнка: Скрыпкин Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыпкин Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close