Черняховский Иван Данилович
Место рожденияс. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Дата рождения29.06.1906
Дата смерти18.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1906
с. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1924 по 1925
г. Одесса, Одесский уезд Одессой губернии
Место жительства
С 1925 по 1928
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1931 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.02.1945
г. Мельзак, Восточная Пруссия