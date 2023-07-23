Помыкалов Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: Помыкалов Дмитрий Каллистратович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.02.1916
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1917 ст.
Дочь: Помыкалова Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1919
Дочь: Помыкалова Раиса Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.2021
Дочь: Помыкалова Валентина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно