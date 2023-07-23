Помыкалов Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыкалов Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Помыкалов Дмитрий Каллистратович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
05.02.1916

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1917 ст.

Дочь: Помыкалова Мария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1919

Дочь: Помыкалова Раиса Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.2021

Дочь: Помыкалова Валентина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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