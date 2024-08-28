Евфимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиДо 1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1717
Сын: Мясников Григорий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Мясникова Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Мясников Савва Варфоломеевич
Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мясникова Анна Варфоломеевна
Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мясникова Дарья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов
Смерть
До 1758