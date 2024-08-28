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Евфимия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

До 1758

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Варфоломей Кириллов

Рождение ребёнка
1717

Сын: Мясников Григорий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Мясникова Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Мясников Савва Варфоломеевич

Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мясникова Анна Варфоломеевна

Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мясникова Дарья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Мясников Варфоломей Кириллов

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1758
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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