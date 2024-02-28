Саксин Георгий Иванович
Место рожденияОбухово Ногинский район Московская область
Дата рождения04.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931
Бракосочетание
06.05.1958
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно