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Саксин Георгий Иванович

Место рождения

Обухово Ногинский район Московская область

Дата рождения

04.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931

Отец: Саксин Иван Михайлович

Мать: Саксина (Исакина) Мария Михайловна

Бракосочетание
06.05.1958

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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