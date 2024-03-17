Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенин Анофрий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мишенин Григорий Ануфриевич

Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мишенин Иван Ануфриевич

Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мишенина Елизавета Анофриевна

Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мишенина Дарья Ануфриевна

Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мишенин Иван2 Анофриевич

Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мишенина Анна Ануфриевна

Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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