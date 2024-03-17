Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мишенин Григорий Ануфриевич
Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мишенина Елизавета Анофриевна
Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мишенина Дарья Ануфриевна
Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мишенина Анна Ануфриевна
Отец ребёнка: Мишенин Анофрий Иванович
Смерть
Неизвестно