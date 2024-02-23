Афанасьев Арсений Афанасиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Арсений Афанасиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Афанасьев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Афанасьев Геннадий Арсениевич

Мать ребёнка: Афанасьева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Афанасьева Евстолия Арсениевна

Мать ребёнка: Афанасьева Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Ольга Григорьевна

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской
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