Афанасьев Арсений Афанасиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Афанасьев Афанасий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Афанасьев Геннадий Арсениевич
Мать ребёнка: Афанасьева Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Афанасьева Евстолия Арсениевна
Мать ребёнка: Афанасьева Ольга Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в деревне Согорской