Котомин Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котомина Алевтина
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Котомина Алена Константиновна
Мать ребёнка: Котомина Алевтина
Рождение ребёнка
1969
Сын: Котомин Иван Константинович
Мать ребёнка: Котомина Алевтина
Смерть
1980