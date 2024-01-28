Котомин Константин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котомин Константин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котомина Алевтина

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Котомина Алена Константиновна

Мать ребёнка: Котомина Алевтина

Рождение ребёнка
1969

Сын: Котомин Иван Константинович

Мать ребёнка: Котомина Алевтина

Смерть
1980

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