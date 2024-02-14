Ашрафзянов Сабиржан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашрафзянов Сабиржан

Место рождения

д. Каратун РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: (Ашрафзянова) Зайтуна

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
18.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича

Смерть
Неизвестно

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