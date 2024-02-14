Ашрафзянов Сабиржан
Место рожденияд. Каратун РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: (Ашрафзянова) Зайтуна
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
18.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хадича
Смерть
Неизвестно