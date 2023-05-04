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Зашихина Аграфена Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Перепись 1897г Глазовский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зашихин Степан Васильев

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Зашихина Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Зашихин Степан Васильев

Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
16.05.1919

Дочь: Зашихина Елена Степанова

Отец ребёнка: Зашихин Степан Васильев

ЦГА РУ ф. 411, о. 1, д. 15, стр. 198 - плёнка 2119128, стр. 107
Смерть
Неизвестно

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