Зашихина Аграфена Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1897г Глазовский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Зашихина Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Зашихин Степан Васильев
Перепись 1897г плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
16.05.1919
Дочь: Зашихина Елена Степанова
Отец ребёнка: Зашихин Степан Васильев
ЦГА РУ ф. 411, о. 1, д. 15, стр. 198 - плёнка 2119128, стр. 107
Смерть
Неизвестно