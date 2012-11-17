Bogdanov (Богданов) Василий Петрович 21.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bogdanov (Богданов) Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1928

Дата смерти

17.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Bogdanova) (Есаулова (Esaulova)) Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1955

Сын: Богданов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Богданова (Bogdanova) (Есаулова (Esaulova)) Федосья Ивановна

Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
19.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Bogdanova) (Есаулова (Esaulova)) Федосья Ивановна

Смерть
17.11.2012

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