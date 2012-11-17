Bogdanov (Богданов) Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1928
Дата смерти17.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1955
Сын: Богданов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Богданова (Bogdanova) (Есаулова (Esaulova)) Федосья Ивановна
Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
19.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова (Bogdanova) (Есаулова (Esaulova)) Федосья Ивановна
Смерть
17.11.2012