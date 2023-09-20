(Соловьёва) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соловьёва) Любовь

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Солдатов Михаил

Мать: (Солдатова) Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьё Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Бабин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдова) Елена

Отец ребёнка: Бабин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Евгений

Рождение ребёнка
28.12.1983

Сын: Соловьёв Сергей

Отец ребёнка: Соловьё Николай

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