(Соловьёва) Любовь
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Солдатов Михаил
Мать: (Солдатова) Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьё Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Бабин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдова) Елена
Отец ребёнка: Бабин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Евгений
Рождение ребёнка
28.12.1983
Сын: Соловьёв Сергей
Отец ребёнка: Соловьё Николай