Гусева (Щербинина) Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Щербинин Егор Иванов
Бракосочетание
10.01.1813
Муж: Гусев Михаил Иванов
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Гусева Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
04.10.1818
Дочь: Гусева Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов
Восприемница Пелагея Егорова Дрованина
Рождение ребёнка
01.09.1820
Сын: Гусев Иван Михайлов
Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов
Восприемник д.Белокатаю Роман Ширяев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гусев Константин Михайлов
Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
23.08.1825
Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов
Восприемник с.Ногушей Михей Зубарев
Рождение ребёнка
23.08.1825
Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов
Восприемник с.Ногушей Михей Зубарев
Смерть
Неизвестно