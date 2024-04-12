Гусева (Щербинина) Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Щербинина) Екатерина Егорова

Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Щербинин Егор Иванов

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
10.01.1813

Муж: Гусев Михаил Иванов

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Гусева Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1818

Дочь: Гусева Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемница Пелагея Егорова Дрованина
Рождение ребёнка
01.09.1820

Сын: Гусев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник д.Белокатаю Роман Ширяев
Рождение ребёнка
1821

Сын: Гусев Константин Михайлов

Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1825

Сын: Гусев Фаддей Михайлов

Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник с.Ногушей Михей Зубарев
Рождение ребёнка
23.08.1825

Сын: Гусев Самуил Михайлов

Отец ребёнка: Гусев Михаил Иванов

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник с.Ногушей Михей Зубарев
Смерть
Неизвестно
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