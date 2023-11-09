Анферова Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анферова Аграфена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анферов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анферова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Анферов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анферова Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Анферов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анферова Мария Степановна

Отец ребёнка: Анферов Степан

Смерть
Неизвестно
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