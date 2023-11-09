Анферова Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анферов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анферова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Анферов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анферова Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Анферов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анферова Мария Степановна
Отец ребёнка: Анферов Степан
Смерть
Неизвестно