Алпатова неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алпатова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Алпатов Михаил
Рождение ребёнка
19.01.1869
Дочь: Вельможкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Алпатов Михаил
Алкужи
Смерть
Неизвестно