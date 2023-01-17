Чадаев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Чадаев Иван
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Чадаев Александр Васидьевич
Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чадаева Анна Дмитриевна