Чадаев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Чадаев Иван

Мать: Чадаева Матрона Лукерьевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Чадаев Иван Васидьевич

Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Чадаев Александр Васидьевич

Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чадаева Анна Дмитриевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чадаева Анна Дмитриевна

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