Иван Федоров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Федор Федоров (Ич)
Мать: Устинья Тимофеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федулова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1805
Сын: Семен Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Дарья Федулова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Акилина Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Дарья Федулова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1842