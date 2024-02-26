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Иван Федоров (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Федор Федоров (Ич)

Мать: Устинья Тимофеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федулова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1805

Сын: Семен Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Дарья Федулова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Акилина Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Дарья Федулова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1842

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