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Иванова Домна

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Иван

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Осип

Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Осипов Иван

Отец ребёнка: Петров Осип

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.12.1866 ст.

Сын: Осипов Федор

Отец ребёнка: Петров Осип

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.

Дочь: Осипова Ульяна

Отец ребёнка: Петров Осип

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Осипова Акулина

Отец ребёнка: Петров Осип

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.

Сын: Осипов Иоанн

Отец ребёнка: Петров Осип

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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