Иванова Домна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Осип
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Петров Осип
Рождение ребёнка
21.12.1866 ст.
Сын: Осипов Федор
Отец ребёнка: Петров Осип
Рождение ребёнка
10.12.1869 ст.
Дочь: Осипова Ульяна
Отец ребёнка: Петров Осип
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Осипова Акулина
Отец ребёнка: Петров Осип
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.
Сын: Осипов Иоанн
Отец ребёнка: Петров Осип
Смерть
Неизвестно