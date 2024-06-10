Гнидина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Гнидина (Гнидина) Дарья Николаева
Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гнидина (Гнидина) Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гнидина (Гнидина) Варвара Николаева
Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Гнидина (Гнидина) Александра Николаева
Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев
Смерть
Неизвестно