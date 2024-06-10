Гнидина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнидина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнидин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Гнидина (Гнидина) Дарья Николаева

Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гнидин Григорий Николаев

Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гнидина (Гнидина) Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гнидина (Гнидина) Варвара Николаева

Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Гнидина (Гнидина) Александра Николаева

Отец ребёнка: Гнидин Николай Васильев

Смерть
Неизвестно

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