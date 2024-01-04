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Седова Ульяна Петровна

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Место рождения

село Дарственное, Курчумского района, Восточно Казахстанскоц области КазССР.

Дата рождения

16.01.1934

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1934

Отец: Седов Петр Александрович

Мать: Седова Александра Яковлевна

село Дарственное, Курчумского района, Восточно Казахстанскоц области КазССР.
Бракосочетание
16.01.1967

Муж: Козлов Николай Андреевич

Усть - Каменогорск, КазССР.
Рождение ребёнка
02.01.1970

Сын: Козлов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Андреевич

Город Ташкент УзССР.
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