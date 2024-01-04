Седова Ульяна Петровна
Место рождениясело Дарственное, Курчумского района, Восточно Казахстанскоц области КазССР.
Дата рождения16.01.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1934
село Дарственное, Курчумского района, Восточно Казахстанскоц области КазССР.
Бракосочетание
16.01.1967
Усть - Каменогорск, КазССР.
Рождение ребёнка
02.01.1970
Отец ребёнка: Козлов Николай Андреевич
Город Ташкент УзССР.