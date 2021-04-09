Верюжский Иоанн (Иван) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верюжский Иоанн (Иван) Петрович

Место рождения

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

17.05.1820

Дата смерти

14.01.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1820 по 1832
Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
17.05.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бестужево, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1832 по 1836
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1836 по 1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1842 по 1848
Шадрино, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1848 по 1863
Пежма, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1863 по 1867
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1867 по 1868
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1868 по 1882
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1886 по 1901
Кирилло-Новоезерский, Перкумская волость, Белозерский уезд
Место жительства
С 1901 по 1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.01.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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