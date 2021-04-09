Верюжский Иоанн (Иван) Петрович
Место рождения
Дата рождения17.05.1820
Дата смерти14.01.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1820 по 1832
Рождение
17.05.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1832 по 1836
Место жительства
С 1836 по 1842
Место жительства
С 1842 по 1848
Шадрино, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1848 по 1863
Пежма, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1863 по 1867
Место жительства
С 1867 по 1868
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1868 по 1882
Место жительства
С 1882 по 1886
Место жительства
С 1886 по 1901
Кирилло-Новоезерский, Перкумская волость, Белозерский уезд
Место жительства
С 1901 по 1907
Смерть
14.01.1907