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Kinnunen (Kinnunen) Kaisa Thomasdotter

Место рождения

Sompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

26.08.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1862

Муж: Puustinen Antti Pettersson

Рождение ребёнка
08.09.1873

Дочь: Nissinen (Puustinen) Henriikka

Отец ребёнка: Puustinen Antti Pettersson

Смерть
Неизвестно

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