Kinnunen (Kinnunen) Kaisa Thomasdotter
Место рожденияSompasaari (район Хельсинки), Хельсинки (шв. Helsingfors), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения26.08.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1862
Рождение ребёнка
08.09.1873
Дочь: Nissinen (Puustinen) Henriikka
Отец ребёнка: Puustinen Antti Pettersson
Смерть
Неизвестно