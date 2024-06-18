Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Стрельцов Дмитрий Козмин

Мать: Стрельцова Марья Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1882

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова

Рождение ребёнка
20.07.1885

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова

Рождение ребёнка
19.09.1893

Сын: Стрельцов Сергий Иванов

Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова

Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Стрельцов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова

Рождение ребёнка
02.12.1895

Сын: Стрельцов Николай Иванов

Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Стрельцов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова

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