Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1882
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова
Рождение ребёнка
20.07.1885
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова
Рождение ребёнка
19.09.1893
Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова
Рождение ребёнка
01.10.1894
Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова
Рождение ребёнка
02.12.1895
Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Стрельцов Григорий Иванов
Мать ребёнка: Стрельцова Евфросинья Степанова