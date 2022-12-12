Гульзагифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульзагифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.

Сын: Жамалетдин Абдюшев

Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гульфариха Абдюшева

Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1853 ст.

Дочь: Бибихан Абдюшева

Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1860 ст.

Дочь: Шамсикамар Абдюшева

Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдюш Абдулвагапов

Смерть
Неизвестно
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