Гульзагифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1845 ст.
Сын: Жамалетдин Абдюшев
Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гульфариха Абдюшева
Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов
Рождение ребёнка
12.08.1853 ст.
Дочь: Бибихан Абдюшева
Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов
Рождение ребёнка
11.05.1860 ст.
Дочь: Шамсикамар Абдюшева
Отец ребёнка: Абдюш Абдулвагапов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдюш Абдулвагапов
Смерть
Неизвестно