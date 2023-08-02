Юнусова (Пахомова) Эльмина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусова (Пахомова) Эльмина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1989

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1989

Отец: Пахомов Сергей Владимирович

Мать: Пахомова Римма Гильмитдиновна

Рождение ребёнка
02.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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