Витман Валерий Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витман Валерий Артурович

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

05.09.1951

Дата смерти

21.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтайский край
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Саратовская обл., с. Красноармейское
Рождение ребёнка
15.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.02.2017
Саратовская обл., с. Красноармейское

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