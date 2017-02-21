Витман Валерий Артурович
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения05.09.1951
Дата смерти21.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Алтайский край
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Саратовская обл., с. Красноармейское
Рождение ребёнка
15.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.02.2017
Саратовская обл., с. Красноармейское