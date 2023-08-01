Казаренков Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Казаренкова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Игоревна
Мать ребёнка: Зиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаренков Виктор Игоревич
Мать ребёнка: Зиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиля