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Пылева Анна Емельяновна

Место рождения

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пылев Емельян

Мать: не указана

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
15.08.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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