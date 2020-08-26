Романова (Крысина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Крысина) Валентина Ивановна

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.04.1947

Дата смерти

26.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

нр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1947

Отец: Крысин Иван Петрович

Мать: Крысина Мария Федоровна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1977

Дочь: Василенко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1977

Дочь: Романова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.08.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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