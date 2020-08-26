Романова (Крысина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.04.1947
Дата смерти26.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1947
Отец: Крысин Иван Петрович
Мать: Крысина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
06.08.1977
Дочь: Василенко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1977
Дочь: Романова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.08.2020