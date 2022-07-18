Леопольд Leopold Иоганнес Михаель
Место рожденияКирхгеймболанден
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Кирхгеймболанден
Рождение ребёнка
14.10.1755
Дочь: Кизнер Kisner Мария Барбара Михаелевна
Мать ребёнка: Леопольд Leopold Мария Барбара
Кирхгеймболанден
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.