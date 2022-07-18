Леопольд Leopold Иоганнес Михаель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леопольд Leopold Иоганнес Михаель

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Место рождения

Кирхгеймболанден

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирхгеймболанден
Рождение ребёнка
14.10.1755

Дочь: Кизнер Kisner Мария Барбара Михаелевна

Мать ребёнка: Леопольд Leopold Мария Барбара

Кирхгеймболанден
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леопольд Leopold Мария Барбара

Смерть
После 1775
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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