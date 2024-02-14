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Тарзиманов Габбас

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

28.04.1913

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913

Отец: Тарзиманов Афтахметдин

Мать: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2001

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