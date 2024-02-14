Тарзиманов Габбас
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения28.04.1913
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1913
Отец: Тарзиманов Афтахметдин
Мать: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2001