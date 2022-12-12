Севостьянов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1959
Сын: Севостьянов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1961
Сын: Севостьянов Валерий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1970
Сын: Севостьянов Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана