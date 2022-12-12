Севостьянов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1959

Сын: Севостьянов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1961

Сын: Севостьянов Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1970

Сын: Севостьянов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

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