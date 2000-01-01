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Иванова Софья Андреевна
Иванова Софья Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.2205
Пол
Женский
Отец
Иванов Андрей Александрович
1973 г.р.
Мать
Иванова (Дергачева) Виолетта Борисовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2205
Отец:
Иванов Андрей Александрович
Мать:
Иванова Виолетта Борисовна
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