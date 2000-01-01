Иванова Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Софья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.2205

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2205

Отец: Иванов Андрей Александрович

Мать: Иванова Виолетта Борисовна

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